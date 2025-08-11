Kayseri'de 14 Katlı Apartmanda Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'de Yangın Korkuttu

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı bir apartmanda çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın, apartmanın en üst katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olay Yerine Acil Müdahale

Yangın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşların kurtarılması için sepetli araçla çalışmalar başlattı. Bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından taşılarak binadan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 8 kişi, bunlardan 4'ü çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangın esnasında bina içerisinde bulunan kuş ve kedi gibi evcil hayvanları da güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

