Kayseri'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Elde Edildi

Kayseri'de Kaçak Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu Suçlarından Ceza Almıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, S.Ö. (30) isimli firari hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Operasyon Düzenlendi

Belirlenen adrese düzenlenen başarılı operasyonla S.Ö. yakalandı. Hükümlü, emniyet süreçlerinin ardından cezaevine teslim edildi.