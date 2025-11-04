Kayseri'de 24 Yıl 2 Ay Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri polisinin operasyonunda, hırsızlık suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.A. (23) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:27
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Operasyon detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) yakalandı.

İşlemler ve teslim

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edilerek cezaevine teslim edildi.

