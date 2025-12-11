Kayseri'de Ahşap Oymacısı Mesleğini Yaşatacak Çırak Bulamıyor

Kayseri'de ahşap oymacılığı sürüyor

Mehmet Can Leblebici, Kayseri'de 5 yıldır 15 metrekare dükkânda ahşap oymacılığı yapıyor. "Bu işe başlamadan önce temizlik aparatları ve temizlik maddeleri üretmekteydik. Pandemi döneminde bu işe başladım," diyerek mesleğe giriş sürecini anlattı.

Leblebici, işi ilk başta çocuk oyuncakları üretmek için başladığını ancak taleplerin arttığını ve üretimin farklı alanlara yayıldığını belirtti. "İlk başlarda çocuk oyuncakları üretmek için başladım ama şuanda çok farklı yerlere ulaştı. Siparişlere yetişemiyorum," ifadelerini kullandı.

Çırak sıkıntısı ve gençlere çağrı

Usta, üretimi sürdürebilmek için yetiştirebileceği bir çırak aradığını ancak bulamadığını vurguladı: "Bunun yanı sıra çırak, yardımcı bulamıyorum. Arkamızdan çırak yetişmiyor ve gençliği teknolojinin bağlı prangasından kurtarmak istiyorum."

Leblebici, gençlerin teknolojiye çok vakit ayırdığını belirterek onlara ve emeklilere bu işe yönelmeleri çağrısında bulundu: "Gençliğe veya emeklilere kim olursa olsun bu iş öneriyorum. Getirisi güzel fakat işin üzerine eğilmek gerekiyor."

Çocuklar için el yapımı oyuncaklar

Usta, plastik oyuncakların yerine el yapımı ahşap oyuncaklar üretmeyi amaçladığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Çocukları plastiklerden kurtarmak için oyuncaklar yapmaya başladım. Çocuklara yönelik oyun alanları, kreşlere gerekli malzemeleri imal ediyorum."

Leblebici, gençlere mesajını şu sözlerle tamamladı: "Teknolojiden kurtulun, en azından hobi olarak bu işi yapın. Gençlerin okul döneminde bizim çocukluğumuzdaki gibi bir zamanları kesinlikle yok, beton yığınları arasındalar. Kendilerini telefona, bilgisayara vermişler, hiçbir işle ilgilenemiyorlar. En azından hobi olarak dahi yapılabilir ve zamanın nasıl geçtiğini de bu işte anlamaları mümkün değil."

