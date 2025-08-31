DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

Kayseri'de AK Parti: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Kayseri'de AK Parti toplantısında Mustafa Elitaş ve Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' hedefini vurguladı; 40 yıllık terörün maliyeti 2 trilyon dolar.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:25
Kayseri'de AK Parti: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

AK Parti'nin Kayseri Toplantısında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, burada yaptığı konuşmada partinin 24 yıllık hizmet ve mücadelesini anlattı.

Elitaş: "Terörsüz Türkiye" için taviz yok

Elitaş, bir dava için mücadele ettiklerini ve 24 yıldır bu uğurda çok çalıştıklarını belirterek, AK Parti'nin gerçekleştirdiği yol, demir yolu, hızlı tren, havaalanları, üniversiteler ve şehir hastaneleri gibi yatırımları hatırlattı. Konuşmasında "Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için yapılan hiçbir şey pazarlık değildir, taviz değildir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, terörü tamamen bitirmenin, Türkiye'yi huzura kavuşturmanın ve Türkiye Yüzyılını inşa etmenin olmazsa olmaz şartlarından biri olduğunu vurguladı ve teşkilatlardan sükunet, sabır ve kararlılıkla çalışmasını istedi.

Büyükgümüş: 40 yıllık terörün maliyeti 2 trilyon dolar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, 40 yıllık terörün ülkeye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu kaydetti. Büyükgümüş, "Geldiğimiz noktada ya silah bırakırlar, ya silah bırakırlar. Bırakmadıkları noktada bizim terörle mücadelemiz asla ara vermiş değil, asla bitecek değil." dedi.

Büyükgümüş, yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kaynağın terör nedeniyle kullanılamadığını belirterek, "Terörsüz Türkiye'yi başardığımızda" bu imkanların esnaf, işçi, emekli, öğrenci ve sanayiciyle buluşacağını söyledi.

Toplantı notları

Konuşmaların ardından toplantıya katılan teşkilat üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı...

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı...

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı
2
Artvin Şavşat'ta oltası elektrik tellerine takılan balıkçı öldü
3
Adana Kozan'da Kafe Kurşunlanması: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Düzce'de hafif ticari araç dereye devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
6
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
7
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta