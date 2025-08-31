Kayseri'de AK Parti: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

AK Parti'nin Kayseri Toplantısında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, burada yaptığı konuşmada partinin 24 yıllık hizmet ve mücadelesini anlattı.

Elitaş: "Terörsüz Türkiye" için taviz yok

Elitaş, bir dava için mücadele ettiklerini ve 24 yıldır bu uğurda çok çalıştıklarını belirterek, AK Parti'nin gerçekleştirdiği yol, demir yolu, hızlı tren, havaalanları, üniversiteler ve şehir hastaneleri gibi yatırımları hatırlattı. Konuşmasında "Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için yapılan hiçbir şey pazarlık değildir, taviz değildir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, terörü tamamen bitirmenin, Türkiye'yi huzura kavuşturmanın ve Türkiye Yüzyılını inşa etmenin olmazsa olmaz şartlarından biri olduğunu vurguladı ve teşkilatlardan sükunet, sabır ve kararlılıkla çalışmasını istedi.

Büyükgümüş: 40 yıllık terörün maliyeti 2 trilyon dolar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, 40 yıllık terörün ülkeye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu kaydetti. Büyükgümüş, "Geldiğimiz noktada ya silah bırakırlar, ya silah bırakırlar. Bırakmadıkları noktada bizim terörle mücadelemiz asla ara vermiş değil, asla bitecek değil." dedi.

Büyükgümüş, yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kaynağın terör nedeniyle kullanılamadığını belirterek, "Terörsüz Türkiye'yi başardığımızda" bu imkanların esnaf, işçi, emekli, öğrenci ve sanayiciyle buluşacağını söyledi.

Toplantı notları

Konuşmaların ardından toplantıya katılan teşkilat üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.