Kayseri'de Düğün Faciası: Havaya Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Trajik Bir Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Saray Bosna Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde, bir kişi havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne yol açtı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, 39 yaşındaki M.İ., düğün esnasında elindeki tüfeği kullanarak havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silah tutukluluk yaptı ve M.İ., tüfeği kurcalarken silah ateş aldı. Bu olay neticesinde yanında bulunan 37 yaşındaki amcasının oğlu S.İ. yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. S.İ., Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Adli Süreç Başladı

Olayın ardından M.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.İ.'nin cenazesi hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi ve öğle namazının ardından defnedildi.

Davanın adli süreci devam ederken, gözaltına alınan M.İ., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.