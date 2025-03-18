Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüreden sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:38
Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşı Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş'ın yargılaması sürüyor. Duruşma savcısı, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma Detayları

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (23) ve maktul Edanur Çoban'ın ailesi katıldı. Duruşmada bir tanık dinlenirken, duruşma savcısı, sanığın suçlu bulunmasını istedi.

Ailelerin Talepleri

Edanur Çoban'ın annesi Tuğba Çoban, acısını dile getirerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti. Baba Akın Çoban ise adaletine güvendiğini belirterek, sanığın daha önceki cezasının uygulanmasını istedi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebini kabul etmedi. Sanık avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için süre talebi ise kabul edildi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Olayın Arka Planı

Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de, üniversite eğitimine destek sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü. Edanur'un olaydan 4 gün sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim almayı planladığı belirtilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada Çatbaş'a bu suçtan ceza verildi, ancak sanık avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, usul yönünden eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi.

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