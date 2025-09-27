Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü E.T yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü E.T, Melikgazi Hunat Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 01:56
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü E.T yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü E.T yakalandı

İl Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltı

Kayseri'de, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasıE.T yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.T'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından resmen teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)...

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSF Gazze'de Faaliyetlerini Durdurdu: İsrail Saldırıları Güvenlik Endişesi Yarattı
2
Bursa'da PTT çalışanı darp olayında şüpheli M.A. tutuklandı
3
Uşak'ta Motosiklet Kamyona Arkadan Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Suat Kılıç: ABD Vetosu Filistin Kararlarını Yok Sayıyor
5
Ataoğlu'dan Çağrı: KKTC'ye Seyahat ve Yatırım Yapın
6
Köyceğiz'de İmar Yolsuzluğu Soruşturmasında 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest
7
BM Güvenlik Konseyi, İran'a 'snapback' yaptırımların geri gelmesine kapı açtı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı