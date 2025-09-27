Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü E.T yakalandı
İl Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltı
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.T'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından resmen teslim edilerek cezaevine gönderildi.
