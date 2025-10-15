Kayseri'de Güvenlik Görevlisi Tramvayın Yolcuya Çarpmasını Son Anda Önledi

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda güvenlik görevlisinin dikkati, kulaklıkla karşı perona geçmeye çalışan kadının tramvay çarpmasından son anda kurtulmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:37
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda yaşanan anı gözler önüne serdi.

Görüntülerdeki kurtarma anı

Görüntülerde, tramvayın durağa yaklaşması sırasında sarı çizgi kontrolü yapan güvenlik görevlisinin, kulaklık takılı bir kadının karşı perona geçmeye çalıştığını fark ettiği görülüyor.

Durak ve tramvayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, görevlinin kadının kolundan tutup geri çekerek tramvayın çarpmasını engellediği yer alıyor. Kayıtta, kurtarılan kadının güvenlik görevlisine elini sıkarak teşekkür etmesi de yer alıyor.

Yetkiliden uyarı

Paylaşımda, görevliye teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi: "Bir anlık dalgınlık büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi. Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır."

Kayseri'de karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcuya tramvayın çarpmasını önleyen güvenlik görevlisi Ayhan Akkış (solda), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından (sağda) "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi.

