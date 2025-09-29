Kayseri'de Kadına Şiddet İddiası: Şüpheli G.B. (37) Tutuklandı

Kayseri'de sosyal medyadaki kadına yönelik şiddet paylaşımı sonrası gözaltına alınan G.B. (37), sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:43
Olay ve gözaltı süreci

Kayseri'de bir kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan sanal devriye kapsamında, bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşım üzerine gözaltına alınan G.B. (37)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli süreç ve önceki kayıtlar

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince 25 suç kaydı olduğu belirlenen G.B. (37), dün "kasten yaralama" suçundan da gözaltına alınmıştı.

