Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı ve Gön Han İçin Çalıştayın 2. Toplantısı

Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası çalıştayın 2. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Tarihi Kapalı Çarşı, Bedesten, Vezir Hanı ve Tarihi Gön Hanın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kullanıma kazandırılması hedefleri ele alındı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Kent Konseyi Başkanı katıldı. Ev sahibi kurum olarak Melikgazi Belediyesi çalıştay organizasyonunda aktif rol aldı.

Restorasyonlar ve çalıştayın hedefleri

Toplantıda öncelikli olarak Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen ve restorasyonda sona gelinen 520 yıllık Tarihi Gön Han ile şehrin markası olarak görülen Tarihi Kapalı Çarşı gündeme alındı. Vezir Hanı ve Bedesten restorasyonlarının Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2026 yılında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Çalıştay, uluslararası alandan bilim insanları ve akademisyenlerin katılımıyla; Kapalı Çarşı, Gön Han, Vezir Hanı ve Bedesten’in işlevsel ve kültürel açıdan en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor. Özellikle Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte, Bursa, İstanbul, Gaziantep gibi kapalı çarşıya sahip şehirlerden davetlilerin de yer alacağı toplantılar planlanıyor.

Belediye başkanının açıklaması

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak birçok restorasyon projesini hayata geçiriyoruz. Bunların arasında belki de en önemlisi Tarihi Kapalı Çarşı ile birlikte uzun süre ayakta kalan; ama son dönemde 50-60 yıldır unutulan Gön Han’ın restorasyonu. Piri Mehmet Paşa tarafından yapılan Gön Han’ın restorasyonu şu anda artık son aşamada, tamamlanmak üzere. Vezir Hanı’nın ve Bedesten’in de restorasyonları 2026 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanmış olacak. Biz de Gön Han‘ı tamamlayacağımız için o bölgede oldukça yoğun bir güzellik ortaya çıkacak. Tabii asıl ticaretin merkezi olan, geçmişten günümüze çok önemli görevler yapmış olan Kayseri Kapalı Çarşısı bizim için en önemli tarihi eser. 2026’nın Nisan ve Haziran aylarında iki farklı çalışma gerçekleştireceğiz. Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz, Kayseri Kent Konseyi Başkanımız, Mimarlar Odası Başkanımız ve Melikgazi Belediyesi olarak özel bir çalışmaya imza atacağız. Uluslararası anlamda bu konuyla ilgili çalışan tüm değerli bilim adamlarını, akademisyenleri, özellikle Bursa, İstanbul, Gaziantep gibi kapalı çarşısı olan illerden davetlilerimizle birlikte, Kapalı Çarşı’yı en iyi şekilde değerlendirebilmek, en iyi hale getirebilmek; özellikle Gön Han’ın, Vezir Hanı’nın, Bedesten’in en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak adına güzel bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın ikinci toplantısını yaptık. Yapacağımız çalışmalar inşallah hayırlara vesile olur."

Sonuç olarak, düzenlenecek uluslararası çalıştay ve tamamlanmak üzere olan restorasyon projeleriyle Kayseri’nin tarihi dokusunun vatandaşla buluşturulması ve bölgenin kültürel-ticari potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

