Kayseri'de Villada Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Kayseri'de Villada Yangın Paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Erenköy Mahallesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, villanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olay esnasında bahçede bulunan ev sahibinin ihbarı üzerine, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Evin 3. ve teras katında significant hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Bu tür olaylar, yangın güvenliği konusunda farkındalığın yükseltilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Kayseri'de bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.