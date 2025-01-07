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Kayseri'de Yaralı Puhu Kuşu Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de jandarma, yaralı bir puhu kuşunu buldu ve tedavi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:08
Kayseri'de Yaralı Puhu Kuşu Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de Yaralı Puhu Kuşuna Jandarma Müdahalesi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında Topsöğüt Mahallesi'nde yaralı bir puhu kuşu tespit etti.

Puhu Kuşu Doğaya Kazandırılacak

Jandarma, bulduğu yaralı puhu kuşunu, tedavi ve bakım işlemleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra, puhu kuşunun doğaya salınması planlanıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı....

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı. Jandarma, puhu kuşunu tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı....

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı. Jandarma, puhu kuşunu tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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