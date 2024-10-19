Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Kayseri'de Bayrak Sevgisi Ön Planda

Kayseri'de, Türk bayrağının değerine duyulan hassasiyeti gösteren bir olay yaşandı. Yıpranmış bir bayrağı öpüp alnına koyan 12 yaşındaki bir çocuğa, İl Emniyet Müdürlüğü bayrak hediye etti.

Olayın Gelişimi

Olay, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binada yer alan Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı ile başladı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek durumu araştırmaya koyuldu. Yapılan incelemelerde, 12 yaşındaki çocuğun bayrağın yanına gidip, onu sevgiyle öpüp alnına koyduğu tespit edildi.

Bayrağın Teslimi

Emniyet yetkilileri, çocuğa ulaşarak ona yeni bir Türk bayrağı verdiler. Bayrağı teslim eden emniyet personeli şu sözleri sarf etti: "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik." Çocuk, kendisine hediye edilen bayrağı alarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Gelecek İçin Vatan Sevgisi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Bu olay, Türk bayrağının önemi ve çocukların vatan sevgisi konusundaki eğitimine dikkat çekiyor.