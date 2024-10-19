DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.325.282,67 0,02%

Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Kayseri'de yıpranan bayrağı öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni bir bayrak hediye edildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:06
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Kayseri'de Bayrak Sevgisi Ön Planda

Kayseri'de, Türk bayrağının değerine duyulan hassasiyeti gösteren bir olay yaşandı. Yıpranmış bir bayrağı öpüp alnına koyan 12 yaşındaki bir çocuğa, İl Emniyet Müdürlüğü bayrak hediye etti.

Olayın Gelişimi

Olay, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binada yer alan Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı ile başladı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek durumu araştırmaya koyuldu. Yapılan incelemelerde, 12 yaşındaki çocuğun bayrağın yanına gidip, onu sevgiyle öpüp alnına koyduğu tespit edildi.

Bayrağın Teslimi

Emniyet yetkilileri, çocuğa ulaşarak ona yeni bir Türk bayrağı verdiler. Bayrağı teslim eden emniyet personeli şu sözleri sarf etti: "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik." Çocuk, kendisine hediye edilen bayrağı alarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Gelecek İçin Vatan Sevgisi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Bu olay, Türk bayrağının önemi ve çocukların vatan sevgisi konusundaki eğitimine dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek
5
Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto
6
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor
7
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor