Kayseri İtfaiyesi Ekim'de 946 Olayla Müdahale Başarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2025 Ekim ayında toplam 946 olaya müdahale ederek yangın, kurtarma ve trafik kazalarında etkin görev aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:36
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı ekipleri; özverili çalışmaları ile 2025 yılının Ekim ayında 946 olaya müdahale etti.

Müdahale Dağılımı ve Kapasite

Sorumluluk alanındaki yangınlardan kurtarma operasyonlarına, trafik kazalarından su baskınlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapan itfaiye ekipleri, Ekim ayında 574 yangın, 286 kurtarma, 83 trafik kazası ve 3 su baskını olmak üzere toplam 946 itfai olayda hızlı ve etkin müdahale sağladı.

Kuruluşun kapasitesi; 17 istasyon, 57 araç ve 341 personel şeklinde yapılandırılmış olup, Kayseri merkez ve ilçelerde anında müdahaleyi mümkün kılıyor.

Eğitim, Denetim ve Önleyici Çalışmalar

İtfaiye teşkilatı yalnızca müdahale etmekle kalmıyor; Ekim ayında 4 bin 187 vatandaşa eğitim verilirken, 161 denetim gerçekleştirildi. Bu çalışmalar yangın güvenliği ve afet farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Yetki ve Yönetim

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla güçlendirilen teşkilat, modern araçları ve profesyonel kadrosuyla tüm bölgelerde etkin müdahale sunuyor.

Kayseri itfaiyesinin Ekim performansı, hem müdahale hızını hem de önleyici çalışmaların kapsamını gösteren örnek bir başarı grafiği sergiledi.

