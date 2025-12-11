DOLAR
Kayseri: Osman Kavuncu - DSİ Kavşağı’nda Tramvay Hattı 12 Aralık 2025'te Tam Hizmete Giriyor

Başkan Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu-DSİ Katlı Kavşağı'ndaki raylı sistem çalışmalarının tamamlandığını ve 12 Aralık 2025'ten itibaren aktarmaların sona ereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:24
Tramvay hattı 12 Aralık 2025'te tam hizmete giriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı’ndaki raylı sistemi etkileyen yapım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

12 Aralık 2025 tarihinden itibaren tramvay hattındaki aktarmaların sona ereceğini ve Kayseri-Ankara gidiş güzergâhında ulaşımın yeniden eski haline döneceğini belirtti.

Çalışmanın kapsamı ve etkileri

Başkan Büyükkılıç, hattın deplase edilmesi ve kavşağın düzenlenmesiyle şehir içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacağını vurguladı. Yapım çalışmalarının başarıyla tamamlandığını, tramvay hattındaki geçici aktarmaların sona ereceğini ve raylı sistemin kesintisiz hizmet vereceğini ifade etti.

Çalışmanın 20 günde tamamlandığını belirten Büyükkılıç, süreç boyunca yolun kapatıldığını ancak otobüs düzenlemeleriyle vatandaşların hedeflerine ulaştırıldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç'ın açıklaması

"Tramvay hattımızın deplase edilmesi ve kavşağın düzenlenmesi gibi önemli bir engel vardı fakat inançla bu engellerin hepsi aşıldı. Ekibimize teşekkür ediyorum, onlar gerçekten büyük bir özveriyle çalıştı. Kendi ekibimiz tramvay hattıyla ilgili tüm düzenlemeleri yaptı ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan, yarın sabah tramvay hattımızı Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 20 günlük bir çalışma süreci oldu. Yolumuzu kapatmak zorunda kaldık ama otobüslerimizle vatandaşlarımızı hedeflerine ulaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaptık. İnşallah, bu gece tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Hat yeniden hizmete açılıyor

Osman Kavuncu İstasyonu ile Yeni Sanayi DSİ İstasyonu arasındaki raylı sistem hattı, yapım çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye devam edecek.

