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Kayseri Üniversitesi'nde Anlamlı 'Şehitler Anıtı' Açıldı

Kayseri Üniversitesi, şehit ve gaziler anısına yapılan 'Şehitler Anıtı'nı düzenlenen törenle açtı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:33
Kayseri Üniversitesi'nde Anlamlı 'Şehitler Anıtı' Açıldı

Kayseri Üniversitesi, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın işbirliğiyle, tüm şehit ve gazilerin anısına yaptırılan 'Şehitler Anıtı'nı görkemli bir törenle açtı.

Üniversitenin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Türkiye'nin bugünlere gelmesinin asla kolay olmadığını vurguladı. Aslan, "Bu ülkede bu duruma kolay gelmedik. Çok şehitler ve canlar verdik. Herkes şimdi kolay sanıyor ama bu durumu elde etmek için canlarını veren 253 şehidimiz var. Birisi de benim korumam ve şoförüm Hasan Gülhan.” dedi.

Vali Gökmen Çiçek de Aslan'ın 15 Temmuz'daki cesaretini ve dik duruşunu takdir ederek, onun mücadelesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, özgür ve bağımsız bir Türkiye'nin varlığını, bu uğurda canlarını feda eden şehitler ve gazilere borçlu olduğunu belirtti.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde hem babasının hem de eşinin şehit olduğunu ve o gece iki kız kardeşinin de gazi olduğunu hatırlatarak, "O gece herkes vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hainler karşısına canlarını hiçe sayarak çıktı." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Turgut Aslan ve Bilge Gürs'e plaket takdim edildi ve kurdele kesilerek 'Şehitler Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile hayırsever...

Kayseri Üniversitesi, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile hayırsever işbirliğiyle tüm şehit ve gazilerin adına yaptırılan "Şehitler Anıtı" düzenlenen törenle açıldı. Törene,Vali Gökmen Çiçek (sağda) ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan (sol 3) da katıldı.

Kayseri Üniversitesi, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile hayırsever...

Kayseri Üniversitesi, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile hayırsever işbirliğiyle tüm şehit ve gazilerin adına yaptırılan "Şehitler Anıtı" düzenlenen törenle açıldı. Törene,Vali Gökmen Çiçek (sağda) ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan (sol 3) da katıldı.

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