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Kayseri ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkulu Kutlamalar Gerçekleşti

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:05
Kayseri ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkulu Kutlamalar Gerçekleşti

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla coşkulu törenler gerçekleştirildi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak etkinliği başlattı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal MarşıAdana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan F-16 uçakları gösteri uçuşu yaptı.

Günü onurlandıran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, ve diğer protokol üyeleri etkinlikte hazır bulundu.

Kırıkkale'de Mehter Takımı Eşliğinde Yürüyüş

Kırıkkale'de kutlamalar, Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüşle devam etti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, konuşma yaptı ve öğrenciler ödüllerini aldı.

Yozgat'ta Vali'den Sembolik Koltuk Devrali

Yozgat'taki kutlamalar, Vali Mehmet Ali Özkan'ın 6. sınıf öğrencilerine koltuğunu devretmesi ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sergiledi.

Niğde'de Eğlenceli Etkinlikler

Niğde'deki kutlamalar da Vali Cahit Çelik'in koltuğunu devretmesi ile başladı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çeşitli gösteriler ile kutlama, oldukça canlı geçti.

Sivas ve Nevşehir'de Coşku Dolduran Törenler

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocukların gösterileri büyük beğeni topladı. Nevşehir'de ise çocuklar, halat çekme ve çuval yarışları gibi eğlenceli etkinliklerle bayramın tadını çıkardı.

Kırşehir'de Bando Takımıyla Kortej Yürüyüşü

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüşü düzenlendi. Öğrenciler çeşitli performanslarla kutlamalara renk kattı.

Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri ve çevresindeki illerde sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği için umut dolu bir etkinlik

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu'nda...

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (ortada) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da (sağda) katıldı.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu'nda...

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (ortada) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da (sağda) katıldı.

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