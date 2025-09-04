Kazakistan'da Murat Nurtleu için gözaltı iddiası yalanlandı

Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve bazı üst düzey istihbarat görevlilerinin gözaltına alındığı yönündeki haberler, resmi kurumlar tarafından açıkça yalanlandı.

Resmi açıklamalar

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Orda.kz haber sitesinde yer alan iddiayı bugün yalanlayarak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Smadiyarov, bu tür haberleri "gazetecilik etiğinin ve ülkemizin mevcut mevzuatının ihlali" olarak nitelendirdi.

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi de benzer biçimde söz konusu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Komite, "Bilerek yanlış bilgi yaymanın cezai sorumluluk doğuracağını hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

İddiayı yayımlayan kaynak ve diğer tepkiler

Orda.kz sitesinde, sitenin kurucu editörü Gülnar Bajkenova tarafından verilen haberde Murat Nurtleu, bir iş insanı ve Milli Güvenlik Komitesi'nden bazı üst düzey yetkililerin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Kazakistan Enformasyon Bakanı Aida Balayeva da bu iddiaları yalanladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaları reddederek, bilerek yanlış bilginin kamuoyunun güvenini zedelediğini ve çarpık algı yarattığını vurguladı.

Resmi kurumların açıklamaları, gündemde yer alan gözaltı iddialarının doğrulanmadığını ortaya koydu.