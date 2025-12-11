DOLAR
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven

Keçiören Belediyesi'nin yaka kameralı denetimi pazar ve işletmelerde şeffaflık, güven ve etkin kontrol sağlıyor; vatandaş ve esnaftan tam not aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:18
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven

Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki pazar yerleri ve işletmelerde başlattığı yaka kameralı denetim uygulamasıyla denetim süreçlerini teknolojiyle güçlendiriyor. Uygulama, hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından tam not aldı.

Uygulamanın kapsamı

Zabıta ekipleri, sahada gerçekleştirdikleri tüm işlemleri anlık olarak kayıt altına alıyor. Kamera destekli denetimler; semt pazarlarında, marketlerde, fırınlarda ve çeşitli işletmelerde hijyen, tezgah düzeni, ürün etiketleri, işgaliye kurallarına uyum ve ürün uygunluğu gibi başlıklarda kontrol sağlıyor.

Şeffaflık ve güvenliği artırıyor

Yaka kameraları hem ses hem görüntü kaydı alarak denetim süreçlerinde objektifliği yükseltiyor. Bu sayede denetim sırasında doğabilecek tereddütler ve anlaşmazlıklar hızlıca çözümlenebiliyor; denetimler hem personel hem de vatandaş açısından daha güvenilir hale geliyor.

Başkanın açıklaması

Mesut Özarslan uygulamanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Keçiören zabıtası, huzur ve güven için artık 7/24 kayıtta. Vatandaşlarımızın pazarda güvenle ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için hayata geçirdiğimiz kameralı sistemle, terazi denetimlerinden sağlıklı ürün satışına kadar tüm kontrolleri titizlikle yapıyor, standartları koruyor, mağduriyetlerin önüne geçiyoruz".

Belediye yetkilileri, teknoloji destekli denetimlerle şeffaflık, hızlı müdahale ve hesap verilebilirliği artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

