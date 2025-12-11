DOLAR
Keltepe Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; kar kalınlığı yer yer 3-5 santimetre ölçüldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:53
Keltepe Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Keltepe Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Keltepe Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüye büründü. Karabük’te sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, özellikle 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar olarak kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte tesisteki kar kalınlığı yer yer 3 ila 5 santimetreye ulaştı.

Tesisin beyaz örtüyle kaplanması, ziyaretçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve mevsimin ilk karının etkisini gösteren karelere yansıdı.

KARABÜK'ÜN EN YÜKSEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN KELTEPE KAYAK MERKEZİ, MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA...

