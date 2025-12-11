Keltepe Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Keltepe Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüye büründü. Karabük’te sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, özellikle 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar olarak kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte tesisteki kar kalınlığı yer yer 3 ila 5 santimetreye ulaştı.

Tesisin beyaz örtüyle kaplanması, ziyaretçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve mevsimin ilk karının etkisini gösteren karelere yansıdı.

