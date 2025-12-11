DOLAR
Kepez'te 12.12.2025'te Nikah Yoğunluğu: 25 Çift Evleniyor

Kepez'te 12.12.2025 tarihine 25 çift nikah başvurusu yaptı; Belediye Başkanı Mesut Kocagöz bazı nikahlara katılacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:25
Kepez'te 12.12.2025'te Nikah Yoğunluğu: 25 Çift Evleniyor

Kepez'te 12.12.2025'te Nikah Yoğunluğu: 25 Çift Dünya Evine Girecek

Yılın son özel günü için başvurular sürüyor

Kepez'te 2025 yılının son özel günü olan 12.12.2025 tarihinde 25 çift dünya evine girecek.

Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi, takvimlerin 12.12.2025'i göstermesine saatler kala yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Yılın son özel tarihi olarak görülen bu anlamlı gün için, tam 25 çift nikah müracaatında bulundu.

Rakam uyumunun oluşturduğu estetik ve sembolik anlam nedeniyle tercih edilen bu tarih için başvurular gün boyunca alınmaya devam edecek. Nikah tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftlerin nikahları yarın Kepez Belediyesi Evlendirme Salonunda peş peşe kıyılacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, 12.12.2025 tarihinde bazı çiftlerin nikahlarına bizzat katılarak onların mutluluğuna ortak olacak. Kepez Belediyesi nikah salonları, 12.12 Cuma günü oldukça hareketli bir gün geçirecek.

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 02.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 12.12 gibi tarihler, Kepez’te en çok nikah kıyılan tarihler olarak öne çıktı.

KEPEZ’DE 2025 YILININ SON ÖZEL GÜNÜ OLAN 12.12.2025 TARİHİNDE 25 ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRECEK.

