Kerkük'te Lübnan'a Yardım Toplama Kampanyası Başlatıldı

Kerkük'te İnsani Yardım Çalışmaları

Irak'ın Kerkük kenti, İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Lübnan'a yardım toplama faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Yardım Çalışması Detayları

Yardım organizasyonunu üstlenen Şerif Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Lübnanlılar için başlatılan insani yardım toplama sürecinin önemine vurgu yaptı. Paşa, “Bu yardım çalışmaları, Lübnanlıların ihtiyaçları tam olarak karşılanana kadar devam edecek” dedi.

Toplanan Yardım Malzemeleri

Yardımların, ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak gıda, giyim, çocuk maması, çocuk bezi, döşek, battaniye ve nevresim takımları gibi malzemelerden oluştuğuna dikkat çeken Paşa, bu kapsamda daha önceki çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney bölgelerine ve Bekaa ile Baalbek'e yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi. Resmi verilere göre, bu saldırılar sonucunda ailelerin zor durumda kalmasına sebep oldu.

Ölen ve Göç Edenler

Lübnan makamlarına göre; 17 Eylül 2023 tarihinden itibaren, 1328 kişinin öldüğü, bunlardan 104'ünün çocuk, 194'ünün ise kadın olduğu bildirildi. Ayrıca, İsrail bombardımanı sebebiyle yüz binlerce insan yerinden edildi, başkent Beyrut'a ve kuzeye ciddi bir göç dalgası yaşanıyor.

Bu insani yardım çabaları, Lübnan'daki zor koşullarda olan bireyler için büyük önem taşıyor ve Irak'taki toplumsal dayanışmanın bir örneğini oluşturuyor.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı. Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.