Kiğılı İtalya’da: Walison Fonseca ile Milano ve Como Gölü Çekimi

Walison Fonseca ile üç koleksiyon Milano'nun enerjisi ve Como'nun zarafetiyle buluştu

Kiğılı, bu sezon İtalya'da gerçekleştirdiği moda çekimiyle dikkat çekti. Çekimlerde ünlü model ve influencer Walison Fonseca yer aldı ve markanın üç özel koleksiyonu - Kiğılı, Kiğılı Project ve Kiğılı Tomorrow - ön plana çıktı.

İki gün süren çekimlerde, modanın kalbi Milano'nun dinamik şehir dokusu ile Como Gölü'nün zarafeti bir araya geldi. Şehir manzaraları ve göl atmosferi, koleksiyonların modern ve yenilikçi vizyonuna eşlik etti.

İtalya'daki bu çekim, Kiğılı'nın erkek giyimdeki imajını pekiştirirken; Milano'nun enerjisi ve Como Gölü'nün estetiği, koleksiyonların farklı yüzlerini vurguladı.

