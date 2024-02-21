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Kilis'de terör örgüt mensubu yabancı uyruklu zanlı ele geçirildi

Terör örgütü PKK/PYD/YPG ile bağlantısı olduğu öne sürülen şüpheli, Kilis'te yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:09
Kilis'de terör örgüt mensubu yabancı uyruklu zanlı ele geçirildi

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Terör örgütlerinin eylemlerini ortaya çıkarmak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kilis'de düzenlenen baskınla terör örgütü mensubu olduğundan şüphelenen bir kişi ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu S.D, 2018 yılında Rakka ve Münbiç'te silahlı eğitim gördüğü ortaya çıktı. Ekipler, S.D'yi Elbeyli ilçesinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. S.D, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı tutuklama kararı ile cezaevine gönderdi.

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