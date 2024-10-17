Kilis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Ziyareti

Sağlık Bakanı, Kilis'i Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bazı etkinliklere katılmak üzere Kilis şehir merkezine vardı. Bu kapsamda, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Valilik Ziyareti ve Şeref Defteri

Kilis Valiliği'nde Vali Şahin tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, resmi davet kapsamında Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Katılımcılar

Yapılan ziyaret esnasında, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve diğer ilgililerin de katılım gösterdiği bildirildi. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Kilis'te Vali Tahir Şahin'i (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Kilis'te Vali Tahir Şahin'i (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Kilis'te Vali Tahir Şahin'i (solda) ziyaret etti.