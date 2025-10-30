Kilis'te Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis'te yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:09
Kilis'te Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis'te Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak köyü yol kenarında bitkin ve yaralı halde bir kızıl şahin buldu.

Şahisin Teslimi ve Koruma Süreci

Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahin koruma altına alındı.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma...

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı. Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: sürücü yaralandı
2
İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı
3
AŞAV Dijital Cüzdanı ile Bağışlar QR'la Şeffaf ve Anlık
4
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
5
Türkiye 2025 Gündemi: 5G, Nükleer, Eğitim ve Ekonomi
6
Bakırköy'de kafe çatısından düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Avrupa Savunma Fonuna Davet

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar