Kilis'te Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak köyü yol kenarında bitkin ve yaralı halde bir kızıl şahin buldu.

Şahisin Teslimi ve Koruma Süreci

Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahin koruma altına alındı.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

