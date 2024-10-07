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Kırgızistan'da Taygan Köpekleri ve Bürküt Kuşları Festivali

Kırgızistan'da düzenlenen festivalde, Taygan köpekleri ve Bürküt kuşları tanıtıldı. Gelenekler yaşatıldı ve ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:22
Kırgızistan'da Taygan Köpekleri ve Bürküt Kuşları Festivali

Kırgızistan'da Geleneksel Avcılık Festivali

Kırgızistan'da gerçekleştirilen festival, Taygan cinsi köpekler ve Bürküt cinsi yırtıcı kuşların tanıtıldığı eşsiz bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali

Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde, yerel yönetimlerin destekleriyle düzenlenen Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest), büyük bir katılım sağladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle başlayan festival, görkemli bir geçit töreniyle açıldı.

Taygan ve Bürküt Tanıtımı

Festivalde, avcılıkta kullanılan Taygan köpekleri ile yırtıcı kuşlardan Bürkütler tanıtıldı. Ayrıca, geleneksel at oyunları sergilendi.

Önemli Bir Kültürel Etkinlik

Festivalin organizatörü Taalai Şükürov, Mergen Fest'in kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerin yaşatılması açısından önemli bir platform sunduğunu vurguladı.

Yarışmalar ve Ödüller

Festivalde gerçekleştirilen yarışmalarda, Taygan köpekleri yürüyüş, duruş, sağlık, bakım, ırk ve yaşlarına göre değerlendirildi. Bürküt kuşlarının av becerileri de jüri tarafından ölçüldü. Yarışmaların sonunda kazananlara madalya ve ödüller verildi.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve...

Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi. Festival kapsamında, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

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