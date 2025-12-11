DOLAR
Kırıkhan’da Uyuşturucu Operasyonu: İ.H. Tutuklandı

Kırıkhan'da düzenlenen operasyonda İ.H.'nin ikametinde 148 adet captagon ele geçirildi; şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:00
Emniyetin çalışmaları aralıksız sürüyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları İ.H. isimli şahsın ikametinde ve yapılan üst aramasında arama yaptı.

Aramalarda 148 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve gözaltına alınan İ.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

