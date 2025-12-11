Kırıkhan’da Uyuşturucu Operasyonu: İ.H. Tutuklandı

Emniyetin çalışmaları aralıksız sürüyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları İ.H. isimli şahsın ikametinde ve yapılan üst aramasında arama yaptı.

Aramalarda 148 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve gözaltına alınan İ.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

