Kırıkkale'de 7 Gündür Kayıp Olan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Kırıkkale'de Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'ın cesedi, boş bir arazide bulundu. Aydemir Şatay, 14 Şubat tarihinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset

Bir haftadır kent merkezinde KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada dron destekli arama çalışması yürütmüştü. Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yanındaki boş arazide Aydemir Şatay'ın cesedine ulaşıldı.

Ceset Otopsi İçin Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Şatay'ın cesedi, olayla ilgili cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Aydemir Şatay'ın kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları, üzücü bir sonla sonuçlandı.

Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastasının, boş arazide cesedi bulundu.

Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastasının, boş arazide cesedi bulundu.