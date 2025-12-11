DOLAR
Kırıkkale'de Bahadır Kimya Yangını: Enkaz Hâli Havadan Görüntülendi

Kırıkkale Yahşihan'da madeni yağ üreticisi Bahadır Kimya'daki yangın kontrol altına alındı; 70 işçi tahliye edildi, 262 personel ve 52 araçla soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:49
Kırıkkale'de Bahadır Kimya Yangını: Enkaz Hâli Havadan Görüntülendi

Kırıkkale'de Bahadır Kimya Yangını: Enkaz Hâli Havadan Görüntülendi

Olay ve müdahale

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde madeni yağ üretimi yapan Bahadır Kimya Fabrikası’nda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında fabrikada bulunan 70 işçi herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahalede; Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre illerden gelen takviye ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 262 personel ve 52 araç görev yaptı. Kırıkkale Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri, enkaz alanlarında destek sağladı.

Vali Mehmet Makas, gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarını olay yerinde takip etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal de yangın bölgesine gelerek Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güvenlik ve hasar tespiti

Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda emniyet ve jandarma ekibi görevlendirildi. Ekipler trafik akışını kontrol altında tutarken vatandaşların tehlikeli bölgelere yaklaşmasına izin vermedi.

Yangında ciddi hasar alan ve büyük bölümü enkaza dönen fabrikanın gün ağarınca havadan çekilen görüntülerinde, üretim tesislerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Çatının büyük bir kısmı çökmüş; depo ve üretim alanlarının tamamı yanmış durumda.

Yetkililer, yangın nedeniyle ciddi hasar gören fabrikanın tam sigorta ve kasko güvencesi

Alev alev yanan kimya fabrikasının son hali böyle görüntülendi

Alev alev yanan kimya fabrikasının son hali böyle görüntülendi

