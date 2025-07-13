Kırıkkale'de Dernekte Kumar Oynayanlara Ceza Yağdı

Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 482 lira ceza kesildi. Olay, Yenidoğan Mahallesi'ndeki içkili mekanlar üzerinde yapılan denetimler sırasında ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgeden gelen bir kavga ihbarı üzerine belirtilen iş yerinin üst katına yöneldi. Yapılan incelemede, bu mekanın bir dernek olduğu ve burada kumar oynandığı belirlendi.

Kumar oynayan 6 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca dernek başkanı M.Ş. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Dernekte gerçekleştirilen aramada, 5 bin 800 lira nakit para ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi. Yetkililer, bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı. Dernekte yapılan aramada, 5 bin 800 lira ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.