Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 2 Yeni Gözaltı

Yahşihan'daki irtikap soruşturmasında iki eski belediye görevlisi gözaltına alındı; operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:26
Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 2 Yeni Gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 147 fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Önceki gözaltılar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

