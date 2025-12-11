DOLAR
Kırıkkale’de Kamyonun Çarptığı 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kırıkkale Etiler Mahallesi 1078. Sokak'ta kamyonun çarptığı 78 yaşındaki Nuriye Can olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü Ü.M.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:09
Etiler Mahallesi 1078. Sokak'ta meydana gelen kaza

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Etiler Mahallesi 1078. Sokak üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Ü.M.T. (30) idaresindeki kamyon, karşıya geçmek isteyen Nuriye Can (78)'a çarptı. Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saha çalışması yapan sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

