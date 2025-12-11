Kırıkkale'de Kamyonun Çarptığı 78 Yaşındaki Kadın Olay Yerinde Öldü

Kaza ve İlk Müdahale

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi 1078. Sokak adresinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Nuriye Can (78), Ü.M.T. (30) idaresindeki kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Nuriye Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve İşlemler

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ü.M.T. (30) polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından, kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Gelişmeler bildirilmek üzere takip ediliyor.

