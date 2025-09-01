Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza yerinde yaşananlar

Edinilen bilgiye göre, H.G idaresindeki 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. (32) yönetimindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu Kalecik kavşağında çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.A. (74), M.A. (53), S.A. (32), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.