DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,09 -0,12%
ALTIN
4.557,25 0,12%
BITCOIN
4.449.688,74 0,86%

Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Kırıkkale'de D-200 Kalecik kavşağında tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 03:42
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 03:54
Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza yerinde yaşananlar

Edinilen bilgiye göre, H.G idaresindeki 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. (32) yönetimindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu Kalecik kavşağında çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.A. (74), M.A. (53), S.A. (32), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV Sporcusu Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti
2
BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı
3
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor
4
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
5
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
6
Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı
7
Denizli Tavas'ta Devrilen Hafif Ticari Araç: Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta