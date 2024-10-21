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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:02
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyon, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriye Başsavcılığı ile işbirliği yaparak yürüttüğü bir çalışma neticesinde gerçekleştirildi.

Arama ve Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon çerçevesinde, H.Y, E.Y, F.Ç ve A.K. isimli şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, toplamda 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli Süreç

Yakalanan şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan F.Ç, E.Y ve H.Y tutuklanırken, A.K. savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Sonuç

Bu operasyonla birlikte Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bir kez daha gösterildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375...

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375...

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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