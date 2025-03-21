Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyona 3 Gözaltı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda 10 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:35
Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyona 3 Gözaltı

Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Kırıkkale'de, yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 10 ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ruhsatsız tabanca taşıdığı tespit edilen şüpheliler A.A., S.A. ve M.Y.'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 adet otomatik piyade tüfeği, 7 adet otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 21 şarjör, 3 bin 332 fişek, 45 av tüfeği kartuşu ve 2 silah kilit mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürmektedir.

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