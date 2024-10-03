Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi

Kirk Kasırgası Güçleniyor

Kirk Kasırgası'nın Atlantik Okyanusu'nda güçlenerek kategori 3 seviyesine ulaştığı bildirildi. Kasırga, hızla büyüyerek büyük bir tehdit haline gelmesi bekleniyor.

Rüzgar Hızları Artıyor

Miami merkezli ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kirk Kasırgası'nın Karayip Denizi'nin doğusundaki Küçük Antiller adalarının yaklaşık 1885 kilometre doğu ve kuzeydoğusunda saatte 195 kilometreye ulaşan rüzgâr hızına ulaştığını açıkladı. Bu durum kasırganın etkisinin artabileceğini gösteriyor.

Etkileri Bekleniyor

Açıklamada, Kirk Kasırgası'nın hafta sonuna kadar Leeward Adaları ve Bermuda'nın bazı bölgelerini etkileyebileceği ifade edildi. Bu bölgelerde kasırga, "hayatı tehdit eden" büyük akıntılar ve dalgalar yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

Tropik Fırtına Leslie

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu'nun doğusunda yeni bir tropik fırtına olan Leslie'nin oluştuğunu ve hafta sonuna kadar güçlenerek bir kasırgaya dönüşebileceğini bildiriyor. Leslie'nin, Cabo Verde Adaları'nın 790 kilometre güneybatısında yer aldığı ve hızının saatte 65 kilometreye ulaştığı belirtiliyor.

Leslie'nin henüz karaya bir tehdit oluşturmadığı vurgulanırken, bölgede tropik fırtına nedeniyle herhangi bir uyarı yapılmadı.