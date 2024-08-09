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Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin'den İstanbul'a Nakledildi

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Başpapaz Gabriel Akyüz, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:48
Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin'den İstanbul'a Nakledildi

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün İstanbul'a Nakli

Mardin'de beyin kanaması tedavisi gören 65 yaşındaki Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi.

Yardım ve Destek

Akyüz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde tedavi görmekteyken, durumu sebebiyle İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'a ambulans uçak gönderdi.

Diyarbakır Havalimanı'na ulaştırılan Akyüz, ambulans uçakla İstanbul Bahçelievler Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Teşekkür Mesajı

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti. "Sayın Valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle Diyarbakır'dan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceğim. Fizik tedavi için İstanbul'a gidiyorum," dedi.

Ayrıca yakınlarının yurt dışından kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Akyüz, "Yakınlarım, ‘Bu hastane Almanya'daki hastaneler gibi yapılmış, çok iyi bir hastane’ dediler. Çok beğendiler. Allah devletimizden razı olsun. Böyle bir hastaneyi Mardin'imize kazandırdıkları için. Beni de ölümden kurtardılar. Çünkü beyin kanaması geçirdim. En kısa zamanda kanamayı durdular ve beni iyileştirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Bundan daha iyisi olamaz,” diye ekledi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi...

Mardin'de beyin kanaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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