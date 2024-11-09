Kırklareli'nde Apartman Çatısında Yangın: Bir Yaralı

Kırklareli'nde Apartman Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olayın hemen ardından çevredeki sakinlerin yaptığı ihbar üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Alevler Tehlike Arz Ediyordu

Alevleri fark eden apartman sakinleri, durumu fark eder etmez binayı boşaltarak güvenli bir alana yöneldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında duman nedeniyle etkilenen bir apartman sakini, sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kırklareli'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.