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Kırklareli'nde Bilim ve Teknoloji Konferansı: İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'dan Önemli Mesajlar

Kırklareli'nde düzenlenen konferansta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim ve teknolojinin gençler için önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:11
Kırklareli'nde Bilim ve Teknoloji Konferansı: İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'dan Önemli Mesajlar

Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" Konferansı Düzenlendi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerin hayallerinin önemine dikkat çekti.

Mandal, Halk Eğitimi Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Dünyada en fazla istihdam oluşturan üniversiteler arasında 204, Türkiye'de ise 1. üniversite olarak görünüyoruz" açıklamasında bulundu. Bu durumun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

İTÜ'nün Başarıları

Prof. Dr. Mandal, İTÜ'nün sahip olduğu başarılara da değindi. "Var olma gerekçemiz olan mühendislik ve teknolojide dünyada ilk 100'de olan tek üniversiteyiz. 79. sıradayız ve bu oldukça kritik bir durum. Önceki yıl 97. sıradaydık" dedi.

Mandal, bilim ve teknolojinin gençler için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Başarı her zaman bir defada gerçekleşmiyorsa, gerçek başarının içinde zorluklar olmalıdır" şeklinde konuştu.

Gençlere TEKNOFEST Daveti

Kendisine güvenmektedir ve gençlerin potansiyeline inandığını belirten Mandal, öğrencileri TEKNOFEST'e katılmaya davet etti. "Bu sene sınav sonuçlarınız ne olursa olsun mutlaka TEKNOFEST'e gelin. Farklı bir şekilde benzer hayalleri olan arkadaşlarınızın nasıl başarıya ulaştığını görmeniz önemli" dedi.

Konferansın sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, Prof. Dr. Mandal’a hediye ve plaket takdim etti.

"Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı, Kırklareli...

"Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlendi. Konferansta, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da yer aldı.

"Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı, Kırklareli...

"Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlendi. Konferansta, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da yer aldı.

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