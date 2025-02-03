Kırklareli'nde Dolandırıcılık Operasyonu: Kendini Polis Olarak Tanıtan Zanlılardan Biri Tutuklandı

Kırklareli'nde Dolandırıcılık Olayı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyü'nde meydana gelen dolandırıcılık vakasında, kendilerini polis olarak tanıtan iki zanlı, bir kişi tarafından suçüstü yakalandı.

İhbar Sonrası Suçüstü Yakalandılar

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonu ile aradıkları kişiden ziynet eşyalarını almak üzere köye gittiler. Ancak, bu durum karşısında hızlı bir ihbarda bulunan mağdur, İl Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), zanlılar A.Y. ile E.A.'yı ziynet eşyalarını almak üzere evin önünde suçüstü yakaladı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Zanlılar, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.Y.'i tutuklarken, E.A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olay, Kırklareli'nde dolandırıcılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırma adına önemli bir örnek teşkil ediyor.

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.