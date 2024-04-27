Kırklareli’nde tespit edilen 26 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadele için ortak bir şekilde yaptıkları çalışma ve operasyonlar devam ediyor. Ekipler, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, gerçekleştirdikleri denetimlerde 26 yabancı uyruklu kişiyi ve bu kişilerin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmış olduklarını tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan bu 26 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Ayrıca çalışmalar sonrasında, insan kaçakçılığı yaptığı düşünülen 3 şüpheli de gözaltına alındı.