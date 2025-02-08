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Kırsalda Nüfus Azalıyor, Türkiye’nin Geneli Artışta

Türkiye'nin genel nüfusu artarken, kırsalda yaşayanların sayısı geçtiğimiz yıl %5,3 azalarak 5.6 milyona düştü.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:05
Kırsalda Nüfus Azalıyor, Türkiye’nin Geneli Artışta

Türkiye Geneli Nüfus Artışı Devam Ediyor

Ülkemizde nüfus 2024 itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşırken, nüfusun %93,39'u il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,6'ya geriledi.

Kırsalda Nüfus Düşüşü

Belde ve köylerde yaşayan nüfus, 2023 yılına göre yaklaşık %5,3 azalarak 5 milyon 657 bin 686 kişiye düştü. 2023'te bu rakam 5 milyon 973 bin 85 olarak kaydedilmişti. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6,6'ya indi.

İstanbul ve Diğer İllerin Nüfus Dağılımı

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların en fazla olduğu il, 15 milyon 701 bin 602 kişiyle İstanbul oldu. Ardahan ise 40 bin 456 nüfusla en düşük nüfusa sahip şehir olarak belirlendi. Kırsalda yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il ise Afyonkarahisar oldu ve nüfusu 286 bin 772 olarak belirlendi.

Kadın ve Erkek Nüfus Oranları

Türkiye'de 15-64 yaş aralığındaki nüfus oranı geçen yıl %68,4 olarak belirlendi. Köy ve beldelerde yaşayanların yaş dağılımı ise şu şekilde: 0-14 yaş 938 bin, 15-64 yaş 3,6 milyon ve 65 yaş ve üstü yaklaşık 1,1 milyon. 2024 itibarıyla, Türkiye'nin erkek nüfusu 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfusu ise 42 milyon 811 bin 834 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 33 şehirde kadın nüfusu erkeklerden daha fazladır. Bu iller arasında Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Balıkesir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon yer almaktadır.

Kırsalda yaşayan 5 milyon 657 bin 686 kişiden 2 milyon 913 bin 301'i erkeklerden, 2 milyon 744 bin 385'i de kadınlardan oluşuyor.

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