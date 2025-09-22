Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Başladı: Ahilik Kültürü ve Esnafa Destek

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Başladı

Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası açılış töreniyle başladı. Ahi Evran Veli'nin türbesi ziyaret edilip dua edildi; protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve kortej yürüyüşü

Törene, Ahi Evran Veli türbesinin ziyareti ve dualarla başlandı. Protokol ile vatandaşlar, jandarma atlı birlikleri, jandarma mehteran birliği, esnaf iş kolları tanıtımı mobil aracı ve motorlu birlikler konvoyu eşliğinde Ankara Caddesi'nden Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcanın açıklamaları

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ahiliği hem meslek teşkilatı hem de ahlak ve toplumsal dayanışmayı esas alan bir yaşam felsefesi olarak tanımladı. Gürcan, "Kadim bir kültür mirası olan Ahilik sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda ahlakı, dürüstlüğü, kardeşliği, paylaşmayı ve emeğe saygıyı esas alan bir yaşam felsefesidir" ifadeleriyle Ahiliğin önemine vurgu yaptı.

Gürcan, Bakanlık olarak Ahiliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini bildirdi. Gerçekleştirilen faaliyetler arasında Ahilik Ansiklopedisi, Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi, Ahiname Dergisi, üniversite panelleri, Ahi Evran-ı Veli Müzesi ve Külliyesi projeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Ders Kitabı sayıldı.

Gürcan, geçen yıl başlatılan uygulamayla Bakanlıkça verilen "Ahi Esnaf Beratı"nın hatırlatmasını yaptı ve bu yıl 25 Aralık'ta berat takdim töreninin ikincisinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik destekleri rakamlarla aktaran Gürcan, "1951-2002 döneminde yaklaşık 152 milyon lira toplam kredi sağlanmış iken, AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2002 yılından 2025 Ağustos ayı sonuna kadar yaklaşık 673,8 milyar lira destek sağlanmıştır" dedi. Ayrıca esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgelerinin genişletildiğini belirtti.

Kadınların kooperatifleşme çabalarına destek verdiklerini vurgulayan Gürcan, "Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği sağlıyoruz" dedi. Bu kapsamda, "2020'den bu yana 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon lira hibe desteği sağlandığını" söyledi.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve diğer mesajlar

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ahiliğin esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle bütünleştirdiğini belirterek, "Ahilik bir kalite anlayışıdır. Çünkü üretilen her malın, sunulan her hizmetin arkasında alın teriyle yoğrulmuş emek, dürüstlükle beslenmiş ahlak ve topluma karşı duyulan sorumluluk vardır" ifadelerini kullandı. Demiryürek, Ahiliğin sadece ekonomik bir düzen olmadığını; kalite, güven ve adaleti hayatın her alanına taşıyan köklü bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de konuştu. Etkinlikte farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene ayrıca Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Tören sonrası Cacabey Meydanı'nda protokol üyeleri tarafından vatandaşlara Ahi pilavı ve helvası ikram edildi.

Etkinlik takvimi

38. Ahilik Haftası kutlamaları, 28 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreni düzenlendi. Kutlamaların açılışında, jandarma atlı birlikleri, jandarma mehteran birliği, esnaf iş kolları tanıtımı mobil aracı ve motorlu birlikler konvoyu ile esnaf, Ankara Caddesi'nden Cacabey Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.