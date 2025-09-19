Kırşehir'de Çiftin Silahla Öldürülmesi: Şüpheli H.D. Tutuklandı

Kırşehir Akçakent'te Emine (62) ve Refik Kaygısız (63)'ın öldürülmesiyle ilgili H.D., Kırıkkale'de yakalanıp Yerköy Adliyesi'nde tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:53
Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyü'nde meydana gelen olayda, çifti evlerinde silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yapılan adli işlemler sonrası zanlı, Yerköy Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Olayda yaşamını yitiren çift, Emine (62) ve Refik Kaygısız (63), ikametlerinde silahla vurularak öldürüldü.

Soruşturmada, çifte kuru ot ve ağaç yakılması nedeniyle tartıştığı; tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu silahtan ateş ederek çifti öldürdüğü iddia edilen H.D., kaçtıktan sonra Kırıkkale'de yakalanmıştı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde bir çifti silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

