Kışın Enerji Kaynağı: Cennet Elması İlgi Görüyor

Pazarcıdan tavsiye: Enerji içeceği yerine doğal seçim

Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmesi, sindirimi rahatlatması ve doğal enerji sağlaması nedeniyle cennet elmasına talep arttı. Hem günlük tüketimde hem de tatlı ve farklı tariflerde kullanımıyla bu meyve, kışın öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, tezgahındaki ürünlere gelen ilginin yoğun olduğunu belirtiyor. Pazarcı, vatandaşlara enerji içeceği yerine cennet elmasını tercih etmelerini öneriyor.

Fiyat: Tezgâhında satışa sunduğu cennet elmasının kilogramı 100 TL olarak dikkat çekiyor.

"Tezgahımızda kilogramı 100 TL’den satışa sunduğumuz cennet elmasına ilgi gerçekten yoğun.Ben tezgaha gelen müşterilere tek tek faydalarını anlatıyorum, ‘Bunu düzenli yiyin’ diyorum, vatandaş da neyin iyi olduğunu biliyor; önce cennet elmasını soruyor. Gerçek enerjinin şişede değil doğada olduğunu da unutmamak gerek. Yapay içeriklerle dolu enerji içecekleri yerine hem tok tutan hem de vücuda doğal enerji kazandıran cennet elması güvenle tüketilebilir. Kış aylarında zindelik arayanlar için hem günlük tüketimde hem de tatlı ve tariflerde kullanımıyla öne çıkan bu meyve, işlerimizi de güzel tutuyor, çok şükür taleplerimiz hiç eksik olmuyor" dedi.

KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMESİ, SİNDİRİMİ RAHATLATMASI VE DOĞAL ENERJİ VERMESİ NEDENİYLE CENNET ELMASINA OLAN İLGİ ARTARKEN, PAZARCI ESNAFI VATANDAŞLARA VÜCUDA ZARAR VEREN ENERJİ İÇECEĞİ YERİNE CENNET ELMASI TÜKETMELERİNİ TAVSİYE EDİYOR.