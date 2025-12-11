DOLAR
Kızıltepe'de Sağanak: Demet Mahallesi Sular Altında

Mardin Kızıltepe'de akşam sağanağı sonrası Demet Mahallesi, tarım arazileri, mezarlık ve bazı evlerin avluları su altında kaldı; yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:42
Kızıltepe'de Sağanak: Demet Mahallesi Sular Altında

Kızıltepe'de sağanak sonrası Demet Mahallesi sular altında kaldı

Dron görüntüleri köyde geniş su birikintilerini ortaya koydu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Demet Mahallesi'nde ciddi su birikintilerine yol açtı. Dronla çekilen görüntülerde, köyün büyük bir bölümünün suyla kaplandığı görüldü.

Görüntülerde tarım arazileri ile köy mezarlığının su altında kaldığı, bazı evlerin avlularının tamamen suyla dolduğu tespit edildi. Vatandaşlar, evlerin ve tarlaların zarar gördüğünü bildiriyor.

Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı ve gerekli önlemlerin alınacağı bilgisini verdi.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.

