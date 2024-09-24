KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’a Teşekkür Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Tatar, Erdoğan’ın Kıbrıs Türklerinin haklarına dikkat çekerek uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya davet ettiğini belirtti.

Uluslararası Tanınma Çağrısı

Tatar, Erdoğan’ın konuşmasında KKTC ile ilgili ifadelerinin kendilerine büyük bir onur verdiğini ifade etti. Ayrıca, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en derin saygılarımla şükranlarımı sunuyorum," dedi.

Haklı Davanın Vurgusu

Tatar, Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu vurgulayarak, "Türk devleti, haklı davamızın dünya gündemine bir kez daha güçlü bir şekilde girmesini sağlamıştır," şeklinde konuştu. Ayrıca Erdoğan'ın, federasyon modelinin geçerliliğini yitirdiğini ve KKTC'nin egemen eşitliğinin yeniden tescil edilmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktardı.

Kıbrıs’ta İki Devlet Gerçeği

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki devlet ve iki halk olduğu gerçeğiyle uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya davet ettiğini vurguladı. "Bu çağrı, bizim için büyük bir anlam taşıyor," diyerek, devletlerinin uluslararası arenada tanınması gerektiğini ifade etti.